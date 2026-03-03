Mulleres artistas
Marín inaugura mañá mércores a exposición ‘Voilà la femme’ do Ateneo
O Concello de Marín convida a toda a cidadanía á inauguración da trixésimo terceira edición da emblemática exposición ‘Voilà la femme’, que será maña mércores ás 19:30 horas. Como gran novidade deste ano, o acto de apertura será de carácter dual: comezará na sede do Ateneo Santa Cecilia e trasladarase de seguido ao Museo Municipal Manuel Torres.
Nacida no ano 1992 no Ateneo Santa Cecilia para conmemorar o Día da Muller Traballadora, ‘Voilà la femme’ consolidouse como a exposición de mulleres artistas con maior traxectoria de toda Europa. O proxecto, que foi bautizado por Yolanda Herranz en referencia á obra de Francis Picabia, chega á súa edición número 33 baixo o comisariado de Celeste Garrido Meira e a coordinación de Abril Iglesias Garrido.
A principal innovación desta edición é a estreita colaboración co Museo Manuel Torres, o que fi xo posible acoller a un total de 17 artistas, superando as cinco participantes do ano anterior. A mostra continúa coa súa misión de dar visibilidade a mulleres artistas, maioritariamente recén graduadas e vinculadas a Galicia, que acceden a través dunha convocatoria pública moi atendida polo alumnado da Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
As creadoras que participan nesta XXXIII edición son: Jimena Arenas Costas, Susana Beatriz de Castro Teixeira, Rolina Ferru, Mencía González Fana, Sara González González, Martina Migliarini da Costa, Carlota Montes López, Laura Paz Iglesias, Xoana Penas Portabales, María Paulina Petz García, Alejandra Pardo Martínez, Alba Pino Gregores e Taro, Mariña Rey Noya, Ise Rodríguez, Aldara Rodríguez Pena e Yanina Angela Sgro.
A exposición poderá visitarse ata o 27 de marzo nos seguintes horarios: Museo Manuel Torres: De martes a venres (11.00-14:00 e 18.00-21.00 horas) e sábados e domingos (11.00-1400). e no Ateneo Santa Cecilia de luns a venres de 18.00 a20.30 horas.
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Menos de 900 euros/m2: la venta de pisos ocupados ilegalmente llega a Pontevedra
- Localizan en Caldas el cadáver de un hombre que salió a pasear por el monte Xiabre
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje
- Un coche colisiona con un tractor en Cuntis y acaba golpeando a una mujer en la acera
- El pleno de la Diputación de Pontevedra solicita la dimisión de Óscar Puente por su «castigo» a la provincia
- Domingo colorido en Sanxenxo con el desfile de Carnaval
- «Ha bajado hasta doce euros el kilo»