Gasolineras de la comarca prevén subidas, pero sin llegar a la barrera de los dos euros

La escalada militar entre Estados Unidos e Irán ha sacudido este lunes los mercados energéticos y vuelve a poner el foco en el bolsillo de los conductores. El petróleo Brent, referencia en Europa, llegó a subir hasta un 13% en las primeras horas de la jornada, impulsado por el temor a problemas de suministro en Oriente Próximo, especialmente en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas más sensibles para el comercio de crudo.

Ese estrecho es clave porque por allí pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Cualquier incidente –ataques a buques, restricciones o desvíos por seguridad– se traduce casi de inmediato en un encarecimiento del crudo.

En las gasolineras de la comarca, de momento, no se ha visto un aumento de conductores llenando el depósito por miedo a una subida inminente. «De momento no notamos más movimiento de gente», confirma Benigno Redondo, propietario de una gasolinera en Poio y presidente de la Federación Provincial de Estaciones de Servicio durante más de 14 años. Tampoco aprecia, por ahora, un cambio claro en el comportamiento de los clientes, como «llenados completos» más habituales.

Eso sí, el sector da por hecho que el ajuste de precios acabará llegando. «El petróleo ya subió, y bastante. Estos días subirá seguro», afirma Redondo, aunque reconoce que el mercado puede moverse con altibajos: «Puede subir tres días y luego bajar. No lo sabemos muy bien». En su caso, señala que todavía no han tocado el precio porque trabajan con producto ya comprado, pero anticipa que inevitablemente se repercutirá. «Nosotros todavía no lo subimos, pero cuando compremos suministro tendremos que repercutirlo. Mañana o pasado va a subir seguro», apunta.

El motivo de fondo está fuera, la escalada entre Estados Unidos e Irán ha disparado el nerviosismo en los mercados por el riesgo de problemas de suministro, especialmente en zonas de paso marítimo sensibles para el petróleo. Este lunes el Brent (la referencia en Europa) llegó a repuntar con fuerza y se movió en el entorno de los 78–82 dólares por barril, lo que equivale aproximadamente a 66–69 euros.

La subida del crudo no siempre se nota el mismo día en la gasolinera, pero suele trasladarse en pocos días si el encarecimiento se mantiene. Por ejemplo, una subida de 10 dólares en el Brent suele acabar sumando alrededor de 5 céntimos por litro (puede variar por el tipo de cambio euro/dólar, los costes de distribución y la competencia entre estaciones).

Como referencia, en España la última media semanal publicada a nivel europeo situaba la gasolina 95 en torno a 1,47 euros el litro y el gasóleo alrededor de 1,42 euros el litro. Si el petróleo continúa alto durante varios días, lo esperable es ver ajustes de unos pocos céntimos en el surtidor. En el caso de la comarca de Pontevedra, el impacto dependerá de cada estación y de cuándo renueve suministro, pero el mensaje que traslada el sector es claro: no hay acopio por ahora, pero sí previsión de subida a corto plazo.

Y es que en las últimas horas empieza a asomar una preocupación más extrema, la de que, si la crisis se agrava, el precio pueda volver a acercarse, o incluso superar, los 2 euros por litro. Es un umbral que ya se vio en España en momentos de máxima tensión energética, pero que no suele alcanzarse por un repunte puntual de uno o dos días; para llegar ahí haría falta una escalada más intensa y, sobre todo, sostenida.

Noticias relacionadas

Para que el surtidor se mueva hacia esos niveles tendría que darse una «tormenta perfecta», un petróleo claramente más caro durante semanas, problemas reales de suministro o transporte en rutas clave, un euro más débil frente al dólar y un encarecimiento fuerte del combustible ya refinado. Con el escenario actual, lo más probable si la tensión continúa es un ajuste de unos pocos céntimos en los próximos días; la barrera de los 2 euros quedaría como un supuesto de empeoramiento claro, ligado a una disrupción importante de la oferta.