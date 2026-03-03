Un curso de 25 plazas ofrece formación de atención sociosanitaria

La nueva empresa concesionaria del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), Idades, en colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales y Mayores, dirigida por Paz Lago, ofrecerá un curso gratuito de atención sociosanitaria a domicilio con 25 plazas en el municipio. El curso consta de un total de 60 horas, 40 horas teóricas y 20 horas de prácticas en empresa, donde estarán acompañadas por trabajadoras ya en activo en el servicio. Las fechas serán del 17 de marzo al 31 de marzo, en horario de 16:30 a 20:30 horas. “Es una oportunidad para formarse en un sector en auge y de futuro. El curso no es reglado pero te da todas las herramientas para poder trabajar de auxiliar en el servicio y facilita la emisión del certificado de profesionalidad”, apunta Enedina Torres, ayudante de coordinación de Idades y profesora del curso.

Tras la formación, Idades realizará la selección buscando los perfiles más idóneos con la posibilidad de incorporar al servicio las personas inscritas hasta un máximo de 25, preferiblemente con coche, pero no será excluyente. La formación se impartirá en las instalaciones municipales del Centro de Día de Sanxenxo, del 17 al 31 de marzo, de 16:30 a 20:30 horas. Las personas interesadas deben enviar solicitud de inscripción, en horario de mañana, al correo noelia@idades.es o al teléfono 651 65 92 27 con el nombre y apellidos, teléfono de contacto, dirección y formación.