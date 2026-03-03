8-M
Cuentacuentos por la igualdad y la diversidad
Sanxenxo inició ayer en los colegios Telleiro y Abrente la actividad incluida en la programación del Día Internacional de la Mujer, Contacontos pola igualdade e a diversidade, para niños de 1º de Primaria. A través del kamishibai, una técnica de narración oral tradicional japonesa que utiliza un pequeño teatrillo de madera para mostrar láminas ilustradas, Juan Juste, acerca al alumnado de los centros educativos tres cuentos que fomentan la igualdad y el respeto a la diversidad. La programación del 8-M continua hoy también con la charla coloquio «María luz Morales. A gran señora da prensa».
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Menos de 900 euros/m2: la venta de pisos ocupados ilegalmente llega a Pontevedra
- Localizan en Caldas el cadáver de un hombre que salió a pasear por el monte Xiabre
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje
- Un coche colisiona con un tractor en Cuntis y acaba golpeando a una mujer en la acera
- El pleno de la Diputación de Pontevedra solicita la dimisión de Óscar Puente por su «castigo» a la provincia
- Domingo colorido en Sanxenxo con el desfile de Carnaval
- «Ha bajado hasta doce euros el kilo»