Cuentacuentos por la igualdad y la diversidad

Sanxenxo inició ayer en los colegios Telleiro y Abrente la actividad incluida en la programación del Día Internacional de la Mujer, Contacontos pola igualdade e a diversidade, para niños de 1º de Primaria. A través del kamishibai, una técnica de narración oral tradicional japonesa que utiliza un pequeño teatrillo de madera para mostrar láminas ilustradas, Juan Juste, acerca al alumnado de los centros educativos tres cuentos que fomentan la igualdad y el respeto a la diversidad. La programación del 8-M continua hoy también con la charla coloquio «María luz Morales. A gran señora da prensa».