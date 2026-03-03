Deputación
Convocados os Premios Provinciais á Xuventude
Pontevedra
A Deputación de Pontevedra ven de convocar a décima edición dos Premios Provinciais á Xuventude, que este ano volverán repartir 36.000 euros entre as mellores iniciativas impulsadas pola mocidade de entre 15 e 35 anos da provincia co obxectivo de promover o seu talento e potencial, que na pasada edición recibiu un total de 110 propostas. As bases xa se poden consultar no BOPPO e o período de preinscrición será desde hoxe, 3 de marzo, ata o 4 de maio, mentres que as obras se poderán presentar ata o 21 de agosto deste ano.
