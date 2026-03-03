Concierto homenaje a Ilegales en Bazaar

La banda Caramelos Podridos rendirá homenaje al recientemente fallecido Jorge Martínez, líder de la banda asturiana Ilegales, con un concierto el próximo viernes, 6 de marzo, a las 23.59 horas en la Sala Bazaar. Con entrada gratuita, en el concierto se repasarán los temas más emblemáticos de la banda de punk rock.