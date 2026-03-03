La cocina saludable con ‘Máis Saaabor!’

El auditorio de Afundación acogió ayer una nueva propuesta escénica dentro de su programación de actividades para escolares. Se trata de ‘Máis Saaabor!’, de Culturactiva Produccións, dirigida a público de 3º y 4º de Educación Primaria. Cerca de 2.700 estudiantes procedentes de 50 centros educativos de Pontevedra y localidades de alrededor pueden disfrutar de esta obra, que vuelve a representarse en el mismo escenario hoy y mañana.

Tras el éxito de la obra ‘Saaabor!’, ganadora del Premio del Público en el Festiclown 2018, llega el espectáculo ‘Máis Saaabor!’, con el que muestran el mundo de la gastronomía y la alimentación saludable en una propuesta escénica que combina música en directo, magia, humor y mucho ritmo. Dos reconocidos chefs ofrecen al público escolar un sabroso, equilibrado y, sobre todo, bien afinado menú, en una visita cómica al mundo de los fogones para promover el acercamiento a la cocina, la alimentación saludable y el consumo de productos de proximidad.

Afundación subraya que «las artes escénicas tienen una especial relevancia dentro de la programación para escolares que diseña cada curso el equipo del área educativa con el objetivo de reforzar la formación que los estudiantes reciben en las aulas. La programación está diseñada para promover una educación en valores y competencias transversales potenciando el talento, la autonomía, la solidaridad, la creatividad, la autoestima o el trabajo en equipo. En este sentido, las artes escénicas están consideradas cómo una de las herramientas educativas más útiles para estimular la capacidad de observación de los estudiantes, posibilitar el diálogo y la reflexión, y desarrollar habilidades sociales».