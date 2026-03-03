El campus convoca las pruebas de acceso al grado de Ciencias del Deporte

Desde la Universidade de Vigo, a través de la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, anunciaron ayer a través de su página web que se inicia el plazo para la presentación de las solicitudes para realizar las pruebas de acceso al Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFYD) en Pontevedra. El plazo para realizar los procedimientos se mantiene abierto hasta el próximo 6 de abril de 2026.

Dentro de los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, amparado por el Real Decreto 534/2024, las universidades pueden establecer condiciones o pruebas especiales para el acceso a determinadas enseñanzas. En el caso de CAFYD en el campus de Pontevedra, se estableció un sistema de pruebas específicas de aptitudes y habilidades que se organizan en conformidad con el reglamento específico publicado por la propia Universidad de Vigo.

Cada prueba será calificada como «apta» o «no apta» y las fechas de realización de las pruebas físicas ya tienen su fecha programada en el calendario académico. El 14 de mayo y 10 de junio de 2026, los aspirantes podrán realizar las pruebas pertinentes. La publicación de las calificaciones finales estarán en el mismo día de la prueba en el lugar de las pruebas y, un día después, 15 de mayo y 11 de junio, respectivamente, en el tablero electrónico.