Cerdedo-Cotobade

Avanza la reforma de la plaza de Sacos

La reforma de la Plaza de la Iglesia de Santa María de Sacos entra ya en una fase muy avanzada de ejecución. En estos días se finaliza la colocación del nuevo pavimento en loseta y adoquín de granito, con un diseño que combina distintos formatos. Se ejecutaron también las canalizaciones y la preparación de la base, «garantizando una solución duradera e integrada con el atrio y con el muro perimetral», según explica el Concello.

