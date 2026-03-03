El Ateneo organiza «Tambores de guerra»

El Ateneo de Pontevedra organiza los días 5, 12 y 17 de marzo el ciclo «Tambores de guerra», en cuyo marco se celebrarán dos conferencias y una mesa redonda. Todos los actos comenzarán a las 19.00 horas en el Paraninfo del IES Valle-Inclán. Se tratarán temas relacionados con la situación geopolítica mundial. El acceso es libre hasta completar aforo.