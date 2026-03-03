El área de Pontevedra y O Salnés, la de menor seguimiento de la huelga

Desde ayer se desarrolla una huelga indefinida de médicos en Atención Primaria convocada en solitario por el sindicato O’Mega y ya hay una «guerra de cifras» sobre su seguimiento. Los convocantes lo estiman en un 71% en Galicia mientras que el Sergas lo rebaja al 5,6 %. Según la consellería, en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se dieron por la mañana los porcentajes más bajos de toda la comunidad, apenas el 2,4% de seguimiento, muy lejos del 8% de Vigo o el 7% de Santiago., Por la tarde subió algo, al 2,9% en Pontevedra y O Salnés. La diferencia entre los datos de estas fuentes se explica a raíz de que el sindicato excluye de este cálculo a los trabajadores que prestan servicios mínimos, además de considerar «excesivos» los decretados por la Administración autonómica. Según el Sergas, dependiente de la Xunta, la cobertura de los mismos ha sido del 100 %, por lo que la actividad asistencial urgente y de emergencias ha quedado cubierta sin incidencias.