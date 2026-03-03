Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Año y medio de cárcel por fabricar explosivos

La Audiencia de Pontevedra ha condenado a un año y medio de cárcel a un hombre que fabricaba explosivos sin autorización legal ni administrativa en Meis; le considera autor de un delito de tenencia y fabricación de sustancias explosivas. El acusado fue sorprendido cuando preparaba una carga explosiva.

