Año y medio de cárcel por fabricar explosivos
La Audiencia de Pontevedra ha condenado a un año y medio de cárcel a un hombre que fabricaba explosivos sin autorización legal ni administrativa en Meis; le considera autor de un delito de tenencia y fabricación de sustancias explosivas. El acusado fue sorprendido cuando preparaba una carga explosiva.
