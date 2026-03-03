La almeja alcanza los 26,57 euros el kilo en la lonja de Campelo

Las buenas sensaciones que dejó la recogida por la mañana se repitieron por la tarde en la lonja de Campelo, donde la almeja extra alcanzó los 26,57 euros el kilo en la puja. Así lo resumió Elena Padín al término de la sesión, satisfecha con una jornada que calificó de «muy, muy bien de precio» y con una valoración «muy buena». En la subasta, la almeja se movió con cotizaciones firmes en todas las categorías, con la A adjudicada a 24,84 euros el kilo y la B a 20,70, lo que reforzó el buen balance del día entre el sector.

La jornada estuvo condicionada por una oferta mínima y muy localizada, con la ría de Pontevedra como uno de los pocos puntos en los que se pudo faenar. Padín apuntó que en otros enclaves cercanos la situación es complicada, con cierres y mortandad que han dejado sin actividad a parte del sector, un problema que también alcanza a Portugal. Con ese escenario de escasez, la marea se limitó a la almeja japónica y a un cupo de cinco kilos, mientras para la salida de hoy se prevé ya la recogida de almeja fina, con la confianza de que también alcance buenos precios en la puja.