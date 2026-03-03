Alivio en la ría de Pontevedra, pero con prudencia: «está mejor de lo esperado»

La vuelta al marisqueo en el fondo de la ría de Pontevedra se esperaba con preocupación por el efecto de las lluvias y el temporal en la almeja y el berberecho, pero la primera jornada de trabajo confirmó que la situación en los bancos está mejor de lo previsto. El sector venía de un febrero prácticamente parado y el temor era que la bajada de salinidad del agua hubiese disparado la mortandad de los bivalvos. Por eso, el regreso no se vivió como un día más, sino como una jornada para comprobar, palmo a palmo, cómo están respondiendo las especies.

La vicepresidenta de la cofradía de Raxó, Elena Padín, describió un balance prudente, pero menos negativo de lo que esperaba. «Sí que apareció algo de concha y se notó algo más de almeja muerta de lo normal, pero tampoco una barbaridad», resumió, tras una jornada en la que reconoce que iban con peores expectativas. «En la zona en la que estuvimos pensé que iba a haber mucha más almeja muerta», añadió. Como muestra de que, al menos en este primer día, el banco permitió trabajar, el cupo de cinco kilos (de momento solo con almeja japónica) se cubrió bastante rápido, en poco más de una hora de media.

Esa cautela también la traslada la patrona mayor de Lourizán, Carmen Vázquez Nores, que insistió en que el estado real del marisqueo no se decide en una sola jornada. Explicó que la valoración cambia a medida que se revisan nuevas delimitaciones, aunque en el primer sector revisado, el grupo volvió con mejores sensaciones de las previstas. «En la zona de trabajo a la que fueron vinieron bastante satisfechos», apuntó.

Vázquez Nores explicó que ayer se faenó en la zona 7 y que hoy está previsto que se trabaje en la zona 6 y advirtió que queda por revisar un área más expuesta. «Hay una que es más próxima a lo que son las escolleras», apuntó, a la espera de ver «cómo se van dando las mareas» y «en qué situación está todo».

En esas primeras comprobaciones, el sector coincide en que no todo estaba afectado por igual. La sensación general era que la mortandad no alcanzaba el nivel que muchos temían al cierre de febrero, aunque sí había señales de daño y, sobre todo, diferencias entre especies. En el arranque de la actividad, el berberecho aparece como el más perjudicado, mientras que la almeja japónica está respondiendo mejor.

Por otro lado, Elena Padín puso el foco en el trabajo previo como una de las claves para que el banco respire mejor tras el temporal. La limpieza de ramas, hojas y restos acumulados siempre favorece, porque evita que el bivalvo quede tapado. «Limpiar siempre ayuda, por ejemplo ayuda a que la almeja respire mejor», sostuvo la vicepresidenta de Raxó, aunque recalcó que ese trabajo previo se hizo sobre todo en zonas en las que se suelen hacer arreos.

El balance del regreso al trabajo, por tanto, se escribe con prudencia. Hay menos dramatismo del que se temía tras un mes casi en blanco y después de tanta lluvia, pero nadie da por cerrada la evaluación hasta completar el recorrido por zonas. Las mariscadoras coinciden en que, aunque las sensaciones fueron mejores de lo esperado, tienen la vista puesta en confirmar que la ría resiste, sector a sector, tras los golpes meteorológicos.