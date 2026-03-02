El ShowRocking de cocina en directo de PortAmérica cuenta ya con veinte chefs

PortAmérica 2026, que se celebra del 9 al 11 de julio, en la Azucreira de Portas volverá a unir música y gastronomía, con conciertos de Dani Martín, Hombres G o M-Clan, y alta cocina en directo, que dialogan en tiempo real a través del ShowRocking, «uno de los pilares estructurales» del festival, un escenario gastronómico donde chefs de referencia cocinan en directo, reinterpretan el producto y trasladan al público la energía del festival desde los fogones», según explica Esmerarte, organizador de la cita.

Comisariado por Pepe Solla, el espacio suma ya veinte chefs que acumulan un total de 18 estrellas Michelin, tres estrellas Verdes y dos Bib Gourmand. Entre las nuevas incorporaciones destaca la presencia del vasco Andoni Luis Aduriz, referente internacional de la cocina contemporánea y alma de Mugaritz (Renteria, Guipúzcoa, tres estrellas Michelin). También se suman el catalán Eduard Xatruch, cofundador de Disfrutar (Barcelona, tres estrellas Michelin) y el valenciano Ricard Camarena, al frente de Ricard Camarena (Valencia, dos estrellas Michelin y una estrella Verde).

La lista incluye al andaluz Dani Carnero, responsable de Kaleja (Málaga, una estrella Michelin) y desde La Rioja se incorpora Francis Paniego, con El Portal de Echaurren (Ezcaray, dos Estrellas Michelin). Por su parte, Castilla-La Mancha aporta al toledano Iván Cerdeño, al frente de Iván Cerdeño (Cigarral del Ángel, Toledo, dos estrellas Michelin); y desde Burgos llega Antonio Arrabal, creador de La Jamada .

Galicia vuelve a ocupar un lugar central en el ShowRocking. Se suman el compostelano Alberto Lareo, al frente de Maina; el lucense Héctor López, responsable de Restaurante España; el coruñés Iván Domínguez, creador de NaDo; Oscar Vidal, al frente de Asador O’Pazo (Padrón); y desde Cambados, Yayo Daporta.

A ellos se suman perfiles que amplían el espectro culinario como el mexicano Fabián Delgado, chef de Palreal (Guadalajara, México); el reconocido pastelero puertorriqueño Antonio Bachour, al frente de Bachour (1 Big Gourmand); y la chef italiana Viviana Varese.

Noticias relacionadas

En paralelo, la programación musical volverá a reunir propuestas que atraviesan generaciones y estilos, con artistas como Dani Martín, Hombres G, Amaia, Rigoberta Bandini, M-Clan, Xoel López o Eliades Ochoa, junto con las propuestas emergentes de Noelia Franco, Amoebo y Candela Liste. También están anunciados Grande Amore, Eladio y Los Seres Queridos y The Rapants, así como Sanguijuelas del Guadiana y Nortec: Bostich + Fussible, entre otros.