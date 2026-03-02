El PSOE pide ayudas por daños del temporal
El PSOE de Sanxenxo aplaude las ayudas ofrecidas por el Gobierno central para reparar los daños causados por los temporales y reprocha que la Xunta no haga lo mismo y que el Concello de Sanxenxo «no ofrezca información, asesoramiento ni apoyo a los vecinos afectados». El Concello pide 985.000 euros para reparar bienes municipales.
