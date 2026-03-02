Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE pide ayudas por daños del temporal

El PSOE de Sanxenxo aplaude las ayudas ofrecidas por el Gobierno central para reparar los daños causados por los temporales y reprocha que la Xunta no haga lo mismo y que el Concello de Sanxenxo «no ofrezca información, asesoramiento ni apoyo a los vecinos afectados». El Concello pide 985.000 euros para reparar bienes municipales.

