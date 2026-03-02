Polémica
PSOE y BNG no participan por «falta de seguridad»
C. P. C.
Poio
El PSdeG-PSOE de Poio y el BNG de Poio comunicaron que no iban a participar en el jurado del Entroido 2026 al considerar que, en el momento de su constitución, no se acreditaron «garantías administrativas ni de seguridad» suficientes.
Según explican ambos grupos en un comunicado conjunto, a la hora fijada para conformar el jurado solicitaron la documentación relativa a los permisos preceptivos, las autorizaciones administrativas y el dispositivo de seguridad previsto. Señalan que la documentación entregada no acreditaba la existencia de los permisos necesarios y que tampoco se constató la presencia de una autoridad competente para supervisar el evento, ya fuera Policía Local o Guardia Civil.
