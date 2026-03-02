El plan residencial de San Amaro prevé suelo para 18 edificios y 5 nuevas calles

Quince bloques para pisos protegidos, al menos dos edificios más de vivienda libre y una parcela para chalés, un parque lineal a lo largo de un arroyo que atraviesa la zona, varios terrenos para equipamientos y al menos cinco calles de nueva apertura, todo ello entre las calles Conde de Bugallal y Pedra do Lagarto, desde la PO-542 al sur hasta el centro de salud de A Parda y el cementerio de San Amaro hacia el norte.

Es la propuesta del ambicioso plan del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para crear un nuevo barrio en la zona y habilitar suelo residencial para unas 2.000 viviendas, la mayor parte con algún tipo de protección. En principio, la adquisición de los terrenos y la urbanización de los 214.000 metros cuadrados previstos correría a cargo de la Xunta, pero la edificación posterior quedaría en manos de la iniciativa privada, sin descartar posibles promociones públicas.

La propuesta apuesta por destinar 49.000 metros cuadrados para edificaciones residenciales, tres mil de ellos para viviendas unifamiliares, y otra superficie similar para viales e infraestructuras. Además habría 72.000 m2 de espacios libres públicos y 17.600 de carácter privado, junto a 26.229 m2 más para futuros equipamientos.

El barrio se articula en torno a la PO-542 y la Ronda Leste, pero habilita al menos cinco calles interiores de nueva apertura, así como una rotonda en Pedra do Lagarto para enlazar con esta futura red viaria.

El plan, denominado oficialmente Proyecto de Interés Autonómico (PIA) del sector B-5 Este-Estrada de San Mauro, ya dispone de autorización ambiental. Además de los edificios residenciales, prevé 2.665 plazas de aparcamiento, de las cuales 655 serán de dominio público y se situarán en los viarios y en un área específica en la zona central del ámbito. Las zonas verdes públicas se disponen a lo largo del arroyo de Ponte do Couto y en el entorno, a modo de corredor verde, y se establecen también tres reservas de suelo para la dotación de equipamientos públicos.

En todo caso, su ejecución no se plantea a corto plazo, sino que se establece un horizonte ideal de doce años desde la aprobación definitiva del PIA, es decir, en torno a 2040 para completar la urbanización.

Uno de los primeros pasos será la adquisición de los terrenos y se ha elaborado un listado de 149 fincas, la mayor parte de titularidad particular, pero también aparecen seis parcelas a nombre del Concello que suman 1.740 m2, y otras dos de la Xunta con 465 m2 afectados. En todo caso es la Inmobiliaria Ponteno la titular de la finca de mayor tamaño, de casi 35.400 m2, y Frigoríficos Moldes aparece con dos terrenos que suman unos 2.900 metros más. Fidauto y Axis Promoges también figuran en el listado con tres parcelas que alcanzan los 11.600 m2.

Se establecen tres tipologías básicas de uso/edificación: «Vivienda colectiva en bloque abierto (con dos variantes: vivienda protegida como uso mayoritario y vivienda libre como uso minoritario); Vivienda unifamiliar (vivienda libre), en tipologías que podrán ser pareadas o en hilera; y Uso comercial/terciario», si bien este último aprovechamiento se concentra en los bajos de los propios edificios, en lugar de reservar una parcela propia para ello, como sí se llegó a proponer inicialmente.

Propuesta de suelo residencial "San Amaro"

La ordenación propuesta «combina edificación en bloque abierto con alturas escalonadas según la sensibilidad del entorno (de Bajo+3 en las zonas más delicadas hasta Bajo+6 en el sector norte), integrando usos comerciales en plantas bajas para favorecer la vitalidad urbana y la mezcla de usos. Estos bloques disponen de espacios libres privados asociados, configurados como ámbitos de relación vecinal y transición paisajística, conectados con los espacios públicos mediante corredores peatonales que refuerzan la movilidad transversal y la continuidad del sistema verde» De forma complementaria,» se incorporan viviendas unifamiliares que amplían la diversidad tipológica y permiten un equilibrio entre densidad, habitabilidad y calidad ambiental».

El calendario establece un plan de seis etapas que comenzará con el desarrollo de un primer anillo viario en la zona norte del ámbito, entre la prolongación de las calles Campo Santo, Montes, Pintor Laxeiro y dos Soutos, y comprende la reserva del gran espacio dotacional de sistema general situado al norte y la ejecución de los tres bloques aislados, así como los espacios libres que conectan las zonas edificables y la dotacional.

Después llegaría el «desdoblamiento edificatorio de la prolongación de la calle Campo Santo, cerrando el circuito viario con la prolongación de la calle Monte, así como el desarrollo de un espacio para la ejecución de vivienda unifamiliar en la zona oeste del ámbito, al lado de la Rúa Montes.

La tercera etapa establece «el desarrollo de una pieza marcada por la prolongación de la calle Pintor Laxeiro hasta su conexión completa y directa con la Ronda Leste», mientras que en la fase cuatro se prolonga la calle Montes hasta su conexión directa con la carretera PO-542, con una nueva vía de servicio y una semiglorieta en la actual intersección con la rúa das Pereiras». En esta fase se apuesta por la «integración de una gran zona dotacional alrededor del Pazo de Bugallal». La penúltima fase permitirá «cerrar del anillo viario interior principal, incluyendo el desdoblamiento de la rúa das Pereiras». La última etapa apuesta por «completar el parque fluvial» y cerrar la urbanización de todo el ámbito.

La demanda de vivienda oficial y protegida en la ciudad alcanza su récord y llega a 1.908 familias

Este plan forma parte del programa autonómico para incrementar el parque de vivienda pública y protegida en la ciudad. Entre las iniciativas en ejecución y en proyecto son cerca de 400 los pisos de promoción directa de la Xunta en la ciudad, el último anunciado, en la avenida de Uruguay, demoliendo un antiguo parque de maquinaria. Aunque supone un notable paquete de pisos, sobre todo si se tiene en cuenta la escasa ejecución de los años anteriores, esta futura oferta apenas permitirá cubrir la gran demanda que se registra en la ciudad.

De hecho, Pontevedra acaba de alcanzar su récord histórico de demanda, con 1.908 familias anotadas ayer en el Rexistro oficial, que se actualiza diariamente. Hasta ahora ese récord estaba situado en unos 1.500 solicitantes, pero en los últimos meses se ha disparado la cifra, probablemente ante el aluvión de planes anunciados y puestos en marcha por el IGVS y Vipugal, la empresa pública creada por la Xunta para promover estos pisos.

En apenas un año, desde febrero de 2025 hasta ahora, la demanda ha crecido un 85%, ya que entonces eran 1.029 los anotados. En solo doce meses hay 879 familias más, a una media de 73 nuevas cada mes. De este modo la urbe del Lérez es la tercera con mayor número de solicitantes, solo por detrás de Vigo (9.846) y A Coruña (6.021). En ambos casos, el aumento fue del 67% desde febrero de 2025. Pontevedra supera a Lugo (1.792), Santiago (1.734), Ourense (1.059) y Ferrol (719). En ninguna de ellas se alcanzó el aumento registrado en la ciudad del Lérez. Después de Pontevedra, Vigo y A Coruña, la cuarta subida más alta en Galicia es la de Santiago, con el 59%.

De los 1.908 solicitantes en la ciudad, el 91% (1.730), piden una vivienda de promoción pública (VPP), por lo que las previsiones autonómicas apenas cubrirían el 20% de esa demanda.

En el resto de la comarca también han planes similares en municipios como Sanxenxo y Marín, lo que también ha disparado la demanda. El caso más llamativo es el de la villa turística. Hace un año apenas eran 36 las familias anotadas en el Rexistro. Ahora son 89, un 150% más. Ya en su día el Concello advertía de que aquella demanda no era real y sospechaba que era mucho mayor, pero sin reflejarse en las listas oficiales. La Xunta ya tiene en marcha un proyecto de 25 VPP en Noalla.

En Marín se ha duplicado la demanda en los doce últimos meses, al pasar de 59 a 110 inscritos, al igual que en Poio, donde el Rexistro reflejaba ayer 107 personas anotadas, frente alas 58 de febrero de 2025.

Ponte Caldelas ha pasado de seis a treinta solicitudes, mientras que en Caldas se ha producido el fenómeno contrario, al bajar de 65 peticiones de hace un año a las 56 de ayer. Es el único caso en la comarca, ya que en todos los demás municipios hubo crecimiento: 43 en Cerdedo-Cotobade, 27 en Moraña, 14 en Vilaboa, 11 en Barro, 9 en Campo Lameiro, cuatro en Cuntis, al igual que en Portas y una solicitud en A Lama, donde hace un año no había ninguna.