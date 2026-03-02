Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto Oriente PróximoPremios GoyaAmpliación parque BalaídosPuerto de VigoMedicos milagro gallegosGirona - CeltaCementerio de Matamá
Plan da Deputación para o uso do galego

A Deputación mantén aberto ata o xoves o prazo para que os concellos de menos de 50.000 habitantes e entidades sociais poidan solicitar as subvencións destinadas á creación, mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística das entidades locais. Esta liña de axudas, de 200.000 euros, busca consolidar o uso do galego como principal lingua de traballo.

