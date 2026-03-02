Orbil vuelve a Pontevedra un año más

El Salón do Libro afronta este año una nueva edición con la música como hilo conductor, una línea que se traducirá en actividades específicas y en la participación de Bonnie Cooper. La programación incluirá además contenidos vinculados a Palestina, con propuestas como una serie de cuentacuentos centrados en esta temática. Mientras tanto, el Concello de Pontevedra remata los últimos preparativos para la inauguración, prevista para el viernes, 6 de marzo, por la tarde, con la intención de abrir el recinto al público infantil y ofrecer una agenda de lectura y espectáculos.

De forma paralela, la ciudad acoge una iniciativa lúdica ligada a la mascota Orbil; un juego musical que anima a los más jóvenes a localizar distintas piezas distribuidas en enclaves relacionados con la música. El proyecto se apoya en una ilustración de Kiko da Silva, con referencias a canciones y viñetas, que también tendrá presencia en el propio Salón y en el plano del recorrido. Los Orbil se reparten por A Boa Vila en la praza da Cítara, praza da Concepción Arenal, praza de San Xosé, praza Teucro, praza de Barcelos, praza 8 Marzo (Eduardo Pondal) y el pazo da Cultura. El autor señaló que la imagen de Orbil conserva su esencia, aunque se presenta actualizada y remasterizada, acorde con la evolución de su estilo desde el encargo municipal realizado en 2004.

La programación se desarrollará durante diecisiete días, con tres fines de semana y dos semanas de actividades. En el apartado escolar, se prevén visitas cada mañana de al menos dos centros educativos, con itinerarios y propuestas adaptadas en función de si los colegios son colaboradores o no. La organización indica que este año la coordinación ha resultado más compleja por la coincidencia con un puente, lo que recorta en dos días el margen de planificación, aunque los centros disponen desde hace semanas del calendario y de la distribución de actividades.