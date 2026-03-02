Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El nudo de Bomberos, aún sin fecha de obras

La senadora del PP Pepa Pardo denunció ayer la paralización, desde hace más de un año, de la reforma del nudo de Bomberos, tras una respuesta del Gobierno central en la que reitera que las obras están paradas desde finales de 2024 para tramitar un proyecto modificado por problemas en el subsuelo.

