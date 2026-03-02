Marín, a ritmo de hip hop

Marín se convirtió ayer en el epicentro del baile en la comunidad con la celebración del Galician Dance Tour en el Pabellón de A Raña. La cita principal fue la primera prueba de la Liga Gallega Xunta de Galicia de Hip Hop, que afronta su tercero año de vida batiendo todos los registros históricos de la modalidad en la comunidad.

Una de las parejas participantes. / RAFA VÁZQUEZ

Participaron 680 bailarines de hip hop, organizados en 60 grupos y 70 categorías individuales o de parejas procedentes de diferentes clubes gallegos. La programación se dividió en dos sesiones diferenciadas. Por la mañana se desarrolló la competición de baile deportivo (estándar y latino), caribeño y danza coreográfica, que contó con la participación de 170 bailarines. Al ser la primera prueba del ranking nacional del año, fue una toma de contacto fundamental para los deportistas.

Por la tarde llegó la liga de hip hop, que consta de un total de cinco pruebas repartidas por toda Galicia, donde los campeones gallegos salen de la suma de los tres mejores resultados obtenidos, premiando además la regularidad de aquellos que compitan en la totalidad del circuito.

El Concello mostró su «satisfacción al acoger un evento de tal magnitud que trae a cientos de jóvenes de toda Galicia» y destacó que «Marín apuesta decididamente por el deporte y por disciplinas en auge como el hip hop, que no solo fomentan el ejercicio físico, sino también la cultura y el compañerismo».

Noticias relacionadas

En total, entre las competiciones de mañana y tarde, este festival movilizó a 850 bailarines, consolidándose cómo una de las citas más multitudinarias del calendario deportivo gallego.