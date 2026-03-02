Marín celebra por fin una fiesta que se hizo esperar

Marín se sacó ayer la espina del Entroido. Tras la suspensión por la lluvia del desfile previsto para el 15 de febrero, la villa pudo celebrar por fin su gran cita de adultos, una de las más participativas de la comarca, con las comparsas y los grupos decididos a no dejar que el mal tiempo tuviera la última palabra.

La tarde arrancó con la concentración de participantes y la salida a las cinco desde la Praza do Regueiro. A partir de ahí, el recorrido fue llevando la fiesta por la avenida de Ourense y la Praza de España, para enfilar después por Almuíña, Jaime Janer y Concepción Arenal, hasta el remate en el Parque Eguren, donde estaba prevista la entrega de premios.

El trazado permitió que el carnaval se viese y se oyese en los puntos más céntricos, con paso sostenido y paradas naturales para que el público disfrutase de las coreografías, las carrozas y los guiños humorísticos. Ese pulso de calle, el que mezcla generaciones y convierte cualquier esquina en un escenario, fue el gran protagonista de una jornada muy esperada.

Diferentes disfraces de grupos que participaron ayer en el Entroido marinense. | RAFA VÁZQUEZ

Entre los participantes había comparsas y grupos de Marín y del entorno, con nombres ya habituales del Entroido como Os Paparrulos, A Pandilla, Os Retrincos, Os Solfamidas, Os Canecos, Amigos dos Rapaces u Os da Caña. También tomaron parte grupos como Moreira a Tope, Tinta Femia, Os Laretas, As Toxiñas, Os Furafollas o Marepodium, entre otros.

El broche llegó en el Parque Eguren con el reparto de premios, en una edición que movió más de 11.000 euros en galardones. Como es habitual, hubo premios para disfraces individuales y por parejas, además de categorías para grupos y comparsas, con incentivos para favorecer la participación.

El cierre de este Entroido marinense ha tenido, además, un contrapunto muy suyo. Días antes, el Enterro da Sardiña salió bajo un aguacero que obligó a tirar de paraguas hasta el acto final en el muelle, manteniendo viva una de las tradiciones más reconocibles de la localidad.

Ahora, con el gran desfile ya celebrado, el calendario aún guarda una última cita para completar la programación, el Entroido de San Xulián, con salida a las cinco de la tarde, para prolongar la fiesta en las parroquias un poquito más.