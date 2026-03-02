Major y Areas, entre las playas con fondos estatales por daños de los temporales

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, certificó este lunes la confirmación de que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha aprobado las primeras obras de emergencia por un valor total de 320.000 euros para actuar en cuatro arenales de la provincia dañados por los últimos temporales.

Abel Losada indica que las actuaciones, conforme a las propuestas realizadas desde el Servicio Provincial de Costas se van a realizar las playas de Major y Areas, en Sanxenxo y la de Agrelo (Bueu), así como en Playa América de Nigrán.

La Subdelegación explica que en todos los casos se van a realizar trabajos de movimiento de arena para ayudar a la recuperación del perfil de la playa y, de este modo, acelerar la regeneración natural antes de la llegada del próximo verano.

Losada añadió que cada actuación «se adapta a las circunstancias de cada uno de los arenales, que tienen sus peculiaridades y registra incidencias de distinto tipo».

El procedimiento para la adjudicación de los trabajos de emergencia se va a iniciar de inmediato por parte de Costas del Estado, con el objetivo de que las obras puedan comenzar lo antes posible.

El subdelegado quiere recalcar que «estas obras de emergencia permitirán efectuar estos trabajos de regeneración de la dinámica de las playas y que el Gobierno de España habilitó, por otra parte, aprobó la declaración de Galicia como Zona Especialmente Afectada por Emergencia de Protección Civil (ZAGPEC)».

Este último procedimiento está en marcha y los concello de toda la provincia, entre ellos muchos del litoral, están presentando sus estimaciones para poder optar las ayudas que en los próximos meses convocará el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Política Territorial.

Precisamente, el Concello de Sanxenxo remitió este lunes a la Subdelegación del Gobierno un informe con la valoración de los daños, de 985.000 euros, por los temporales. En cuanto a los daños provocados en las zonas costeras y playas, destaca la pérdida de torre de vigilancia, de parte del vallado y de la pasarela en la playa de Foxos; el cambio de la dinámica de la duna de Major con desplazamiento al vial, así como la pérdida de vallado dunar; pérdida de arena y valla en Pragueira; daños en los accesos a la playa de Montalvo; reconstrucción de una pasarela entre las dos playas de Areas, prolongación del muro de la canalización del regato y pérdida de la torre de vigilancia y pérdida de arena en Silgar.

El Concello tuvo que actuar de urgencia, por motivos de seguridad, en el hundimiento del Paseo de Silgar con la reconstrucción de muro de contención para sustento del vial, reparación de firme y canalizaciones, y en la reparación del muro de contención de la Avenida de Pontevedra en Portonovo.

La adversa meteorología también provocó daños en el vallado vial en A Granxa; derribos de muros de sustento de vial en A Lamela; desperfectos en marquesinas, señales y en parques infantiles; caída de árboles; daños en diversos puntos del alumbrado público y en viales de Rexenxo, Pampaído, Arnosa-Lagarei, Fonte de Ons, Rouxique y Lagarei.

En cuanto a desperfectos en instalaciones municipales, se detectaron daños en el campo municipal de O Revel y de Noalla, pabellón de Vilalonga y en el pabellón de Nantes, entre otros espacios.