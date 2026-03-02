Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido un trabajador en un accidente laboral en Sanxenxo

Cayó en un foso de una altura de dos metros en una lavandería de Forxán

Una ambulancia ante el hospital Montecelo / Rafa Vázquez

R. P.

Pontevedra

Un trabajador ha resultado herido en la mañana de este lunes tras sufrir un accidente laboral en Sanxenxo, según informa el Concello.

Ocurrió en una empresa de lavandería industrial del lugar de Forxán y las mismas fuentes señalan que el trabajador se cayó en un foso de una altura de dos metros aproximadamente.

Se explica que presenta diversas heridas "pero su vida no corre peligro".

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y una ambulancia para atender al lesionado. Además, acudieron miembros de la Guardia Civil y de Emerxencias de Sanxenxo.

