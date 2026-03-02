Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Conflicto Oriente PróximoPremios GoyaAmpliación parque BalaídosPuerto de VigoMedicos milagro gallegosGirona - CeltaCementerio de Matamá
instagramlinkedin

Fondos provinciales a programas sociales

La Diputación cierra el jueves el plazo para que entidades sin fines de lucro pidan ayudas destinadas a programas sociales dirigidos a personas en situación de riesgo o vulnerabilidad social. Son 600.000 euros en total y cada entidad puede optar a un máximo de 8.000 euros o el 80% del presupuesto global de cada iniciativa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents