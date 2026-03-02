Verano
Las familias pueden pedir desde hoy plaza para los Campamentos A Lanzada
Pondrán participar 1.540 niños de la provincia nacidos entre 2013 y 2018
La Diputación abre hoy lunes, y hasta el día 20, el periodo para que las familias puedan solicitar plaza en los Campamentos A Lanzada 2026. Esta actividad de verano ofrece este año 1.540 plazas para niños empadronados en la provincia y nacidos entre 2013 y 2018.
De las 1.540 plazas ofertadas, 1.330 seguirán el procedimiento general y tendrán que abonar 110 euros por plaza u 80 en el caso de familias numerosas o monoparentales. Las 210 restantes se reservan para menores en situación o riesgo de exclusión y serán financiadas al 100% por la Diputación.
Los campamentos se celebran a lo largo del verano a través de once turnos de siete días de duración, de domingo a sábado, y se desarrollarán entre el 21 de junio y el 5 de septiembre, a falta de concretar la fecha de inicio del curso escolar 2026-2027).
