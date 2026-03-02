Tras la suspensión por la lluvia, Cuntis pudo celebrar ayer su jornada festiva aplazada y cerrar el concurso con la entrega de galardones a las propuestas más aplaudidas. La cita reunió a decenas de participantes de distintas edades y mantuvo el ambiente en la calle hasta el momento de conocer el veredicto.

Disfraces, música y buen ambiente ponen el broche de oro al Carnaval

Los primeros premios fueron para «Un mundo mil bandeiras» (Talisman) en comparsas, «Orquesta Nueva Línea» en grupos, «Raíñas das reciclaxe» en parejas, «O Balizado» en individuales y «Mar Tropical» como mejor carroza. Con el reparto de premios, la jornada puso el broche a un Entroido que tuvo que esperar, pero que acabó saliendo adelante.