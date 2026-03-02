Cuntis
Disfraces, música y buen ambiente ponen el broche de oro al Carnaval
Tras la suspensión por la lluvia, Cuntis pudo celebrar ayer su jornada festiva aplazada y cerrar el concurso con la entrega de galardones a las propuestas más aplaudidas. La cita reunió a decenas de participantes de distintas edades y mantuvo el ambiente en la calle hasta el momento de conocer el veredicto.
Los primeros premios fueron para «Un mundo mil bandeiras» (Talisman) en comparsas, «Orquesta Nueva Línea» en grupos, «Raíñas das reciclaxe» en parejas, «O Balizado» en individuales y «Mar Tropical» como mejor carroza. Con el reparto de premios, la jornada puso el broche a un Entroido que tuvo que esperar, pero que acabó saliendo adelante.
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Menos de 900 euros/m2: la venta de pisos ocupados ilegalmente llega a Pontevedra
- Localizan en Caldas el cadáver de un hombre que salió a pasear por el monte Xiabre
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje
- El pleno de la Diputación de Pontevedra solicita la dimisión de Óscar Puente por su «castigo» a la provincia
- Domingo colorido en Sanxenxo con el desfile de Carnaval
- «Ha bajado hasta doce euros el kilo»
- Una app le salva la vida en Cuntis: «Me avisó de que mi marido había colisionado»