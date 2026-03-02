Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Conflicto Oriente PróximoPremios GoyaAmpliación parque BalaídosPuerto de VigoMedicos milagro gallegosGirona - CeltaCementerio de Matamá
instagramlinkedin

El cuarteto Diógenes, hoy en el Principal

Organizado por la Sociedad Filarmónica de Pontevedra, hoy lunes se celebra en el Teatro Principal, a las 20.30 horas, un concierto del Cuarteto Diógenes, grupo formado por los violinistas Stefan Kirpal y Gundula Kirpal, la viola Alba González Becerra y el chelista Stephen Ristau.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents