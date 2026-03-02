El cierre del tráfico aéreo por la escalada bélica en Oriente Medio condiciona la vuelta del rey emérito a Sanxenxo

El cierre del espacio aéreo en Abu Dabi, provocado por la escalada bélica en Oriente Medio tras los bombardeos de EE UU del fin de semana y la posterior respuesta iraní, condiciona el regreso del rey emérito Juan Carlos I a Sanxenxo, donde tiene previsto participar en una regata el fin de semana del 14 y 15 de marzo.

Con los vuelos interrumpidos, su viaje queda, por ahora, pendiente de cómo evolucione el conflicto y de cuándo se reanude el tráfico aéreo.

Fuentes cercanas al emérito señalan que se encuentra bien y tranquilo en un hotel de Abu Dabi, donde lleva aproximadamente un mes alojado mientras se ejecutan obras en su residencia habitual, en la que vive desde 2020.

Pese al contexto, su situación no se considera preocupante. La incógnita principal está en el calendario, porque cuando Juan Carlos I viaja a Sanxenxo suele hacerlo con varios días de antelación para preparar su participación deportiva y alojarse, como en visitas anteriores, en casa de su amigo Pedro Campos.

Por eso, si mantiene el plan de competir el 14 y 15, el margen se estrecha y el regreso dependería de que el tráfico aéreo pudiera normalizarse en torno al día 11, o incluso antes, para permitir el desplazamiento desde Abu Dabi a Galicia.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha indicado que la situación en Emiratos «es la que es» y ha subrayado que el espacio aéreo está cerrado, recordando que cualquier español en la zona cuenta con la atención y el apoyo de la embajada, especialmente para quienes quieran regresar y estén de paso por turismo o trabajo.