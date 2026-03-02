A la caza del «tarugo» en las playas

La enorme cantidad de basura que ha llegado estos días a la costa deja al descubierto una gran cantidad de residuos que arrastra el mar hasta las playas y entre ellos los palos de batea, conocidos como «tarugos». Por ello, estos días se celebró una nueva edición del «Tarugotón», una iniciativa de varios grupos ecologistas para retirar toda clase de desperdicios pero, sobre todo estos elementos, que forman parte del paisaje habitual de los arenales.

Dos de las voluntarias. / Rafa Vázquez

La playa de Canelas, en Sanxenxo, fue una de las elegidas para esta campaña en la que participan Surfrider España, Limpiarousa, Adega y ProxectoaMARte. El pasado año se retiraron 16.500 palillos en 95 puntos de la costa gallega. A lo largo de tres días también se actuó en playas de Vilagarcía, Vilanova, A Illa, O Grove o Cambados.

La iniciativa se repitió en otros arenales. / Rafa Vázquez

Se trata de concienciar sobre el impacto que suponen estos palillos para sujetar al mejillón a las cuerdas de las bateas. Antes eran de madera, pero ahora son de plástico. Terminan soltándose y son arrastrados por las corrientes hasta las playas.

En los arenales de Castelete y Patiños, en Vilanova, durante casi tres horas los participantes retiraron alrededor de 1.200 kilos de basura. De ellos, aproximadamente el 60% procedía del sector de la pesca y del marisqueo, en su mayor parte plásticos. En el recuento final se sumaron 1.260 palos de batea, más de 500 cabos y cuerdas, medio centenar de sacos de mejillón, 150 botellas y botes de plástico y 25 fragmentos de tubos.

Entre los residuos más llamativos aparecieron dos neumáticos, 150 kilos de escombro, cuatro tableros y una sorprendente cantidad de piezas plásticas empleadas en depuradoras, repartidas por la arena.