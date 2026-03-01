San Sebastián
Visitas para conocer al santo que salvó a la Boa Vila de la peste
San Sebastián es uno de los protectores de Pontevedra, ciudad que cada inicio de año le agradece la salvación de la epidemia de peste del siglo XVI
Para conocer mejor a este mártir, el Museo invita a participar en las visitas guiadas de la exposición que alberga sobre él hasta el 5 de abril
En 1995 el profesor Xosé Manuel Buxán Bran, actual decano de la Facultade de Belas Artes de Pontevedra, presentaba en la Universidad del País Vasco su tesis doctoral «Homoerotismo en la iconografía de San Sebastián Mártir. Una visión desde el presente». Era solo la punta del iceberg de un amplísimo trabajo de investigación sobre el eros y la imagen del santo que ahora se expone en el Museo de Pontevedra hasta el 5 de abril. No es casualidad que sea en esta ciudad donde se muestren las imágenes, ya que San Sebastián es uno de los protectores de la Boa Vila, que cada 20 de enero renueve el voto con él para conmemorar la salvación de la peste en el siglo XVI.
El Museo invita al público a descubrir también a través de visitas guiadas «San Sebastián, corpo de beleza e dor. Unha paixón privada». Las próximas serán los días 12 y 26 de marzo y es necesaria inscripción previa en la web del Museo.
Comisariada por Xosé Manuel Buxán Bran y Natalia Fraguas Fernández, la muestra realiza un recorrido amplio y riguroso por la evolución de esta figura desde el siglo XVI hasta la actualidad, con especial atención a la obra gráfica y sus derivaciones contemporáneas.
Las visitas guiadas permiten al público comprender cómo la imagen del santo ha sido reinterpretada a lo largo de los siglos como símbolo de belleza, dolor, deseo y resistencia. La exposición se estructura en diferentes secciones, siendo la más extensa la referida al grabado, que muestran las múltiples formas de representar al mártir: desde el tradicional «Martirio de San Sebastián» hasta el asistido por ángeles, acompañado por santas mujeres o elevado «in gloria» .
Entre los maestros del grabado presentes en la muestra figuran nombres capitales como Lucas van Leyden, Aegidius Sadeler II, Jacques Callot o Simone Cantarini, junto a otros referentes como John Baptist Jackson y Juan Antonio Salvador Carmona.
La selección abarca también creadores de vanguardias del siglo XX y el actual, como Keith Haring, Gottfried Graf, Ana Maria Pacheco o el gallego Roberto González Fernández, prueba de la vigencia del mito en el arte actual .
Más allá del ámbito estrictamente artístico, las visitas guiadas profundizan en la presencia de San Sebastián en otros soportes: portadas de libros y discos, revistas, carteles, moda o perfumería, mostrando como el cuerpo atravesado por flechas sigue funcionando como icono cultural en la sociedad contemporánea.
Otro de los aspectos destacados que se revelan durante el recorrido es el carácter privado de la colección, ya que todas las piezas proceden del ámbito particular, lo que refuerza la idea de esa pasión privada que da subtítulo a la muestra.
Este hecho, unido a la amplitud cronológica y geográfica de las obras, convierte la exposición en una propuesta inédita en España por la variedad de fuentes, soportes y enfoques reunidos en un mismo proyecto.
Las visitas guiadas se presentan así como una oportunidad para adentrarse, con claves históricas y estéticas, en una iconografía que ha atravesado siglos de arte europeo y que sigue interpelando al espectador contemporáneo.
