El Vial de Praias mejora su estado para el tránsito peatonal y ciclista

El Concello de Marín ya tiene la vista puesta en la temporada estival con el objetivo tener listo antes de su inicio tanto la puesta a punto de los arenales como la gestión de sus servicios. Entre ellos, están los de limpieza, tanto de las propias playas como de sus espacios de uso común, en especial baños, accesos y el balizamiento, «esencial para garantizar la seguridad de los bañistas», según destaca el gobierno local, que aclara que «ambos servicios estaban contratados hasta ahora pero ya finalizaron los años de duración del contrato».

Por eso, esta semana el Concello acordó el inicio de la tramitación de ambos expedientes, para poder preparar los pliegos de contratación y sacar de nuevo las licitaciones, de tal forma que la adjudicación se haga con tiempo suficiente para tener en marcha ambos servicios antes del verano.

Por su parte, el eje viario básico para el verano, el Vial de Praias , se encuentra en pleno proceso de ejecución de obras de mejora, tanto para el tránsito peatonal cómo para la renovación del carril bici, que se encontraba muy deteriorado.

Los trabajos se centran en estos momentos en la zona entre el inicio del Vial y la playa de Portocelo, pero también engloban toda la Rúa do Forte y su conexión con el corredor litoral, llegando hasta el Centro de Interpretación de Petroglifos de Mogor. El gobierno local asegura que «cuando la obra finalice, supondrá que Marín contará con un itinerario peatonal y ciclista seguro y ininterrumpido desde Cantodarea, en el límite con el término municipal de Pontevedra, hasta Mogor».