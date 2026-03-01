Seleccionado el nuevo jefe interino del parque de Bomberos

El Concello de Pontevedra comienza a cubrir algunas de las vacantes del parque de Bomberos, lastrado por bajas y plazas sin cubrir. El gobierno local ya ha seleccionado el nuevo jefe interino de la plantilla. Se trata del moañés Víctor Antonio Docampo Cancelas, hasta ahora vinculado al Consorcio Provincial de Bomberos con destino en el parque comarcal de Bueu, después de pasar también por los de Vilagarcía y Ribadumia.

Aunque la llegada del nuevo jefe no es inminente ya que aún debe cumplimentar alguna documentación, se espera que asuma el puesto en cuestión de semanas, en el lugar de César lago, que ocupa la jefatura de forma provisional desde enero, tras la marcha a los bomberos de Vigo del anterior jefe, Miguel Estévez.

El paso de Estévez por Vigo será temporal, por lo que Docampo asume la jefatura pontevedresa hasta el regreso del titular.