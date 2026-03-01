Seis de cada diez inmigrantes refugiados en Areas desde 2023 lograron un empleo

En septiembre de 2023 llegaban a Sanxenxo, de la mano de la ONG Accem, los primeros inmigrantes que habían huido de África en patera hasta Canarias. Desde entonces se repitió esta llegada de refugiados, hasta un total de 177 en estos dos años y medio, todos ellos alojados en el hotel Baixamar de Areas. Y seis de cada diez lograron un contrato de trabajo. Según los datos aportados por el Concello de Sanxenxo, 110 de esas 177 personas en total recibida desde 2023 encontraron empleo, es decir el 62%.

Además, 147 recibieron formación como paso previo a la incorporación al mercado laboral. Este balance se puso sobre la mesa en una reciente reunión de la concejala de Servicios Sociales, Paz Lago, con responsables de Accem, Cristina Ucieda y Ariadna Navarro, para analizar la situación actual y abordar las distintas líneas de colaboración entre el Concello y la asociación.

En la actualidad hay 65 migrantes alojados en el Hotel Baixamar, que son periódicamente reemplazados a medida que se incorporan al mercado laboral o cambian sus circunstancias personales. Desde su llegada a Sanxenxo, estas personas distintos talleres que incluyen aprendizaje de español, contextualización del territorio y normativa laboral en la Casa de Cultura de Dorrón, cedida por el Concello. Además, se realizaron distintas salidas coordinadas con el Concello para mejorar su integración en el municipio y recibieron formación en seguridad vial y en primeros auxilios a través de la Policía Local y Emerxencias.

Algunas empresas locales y del entorno ya se han puesto en contacto con Accem con ofertas de trabajo. También clubes deportivos y asociaciones de distinto tipo se han brindado a integrarles en sus actividades. «Sanxenxo mantiene su colaboración y su compromiso integrador y Accem se encarga de canalizar esta ayuda», dice Lago.

Este esfuerzo por la integración laboral de los inmigrantes se plasmó desde el principio. Ya en diciembre de 2024, apenas tres meses después de su llegada a Sanxenxo, el 27% de los inmigrantes de Mali acogidos en el municipio ya había firmado su primer contrato laboral y el 24% ya estaba inscritos en cursos o recibiendo formación como electricistas, limpiadores o para desbroces de montes.