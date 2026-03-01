Sanxenxo sube a 18 las playas que tendrán socorristas el próximo verano

El Concello de Sanxenxo ha abierto ya el proceso para contratar el servicio de salvamento y socorrismo por 4.032.796 euros durante cuatro años. Los 87 socorristas se repartirán por 18 arenales, al añadirse el de Pampaído a la lista. Las demás son Area de Agra, Areas, Panadeira, Silgar, Baltar, Caneliñas, Canelas, Paxariñas, Montalvo, Bascuas, Pragueira, Major, Foxos, Nosa Señora, Areas Gordas, A Lapa y O Espiñeiro-A Lanzada.

Con el objetivo de poder ampliar los horarios, si es necesario, el Concello de Sanxenxo valorará las empresas que ofrezcan 150 horas más de las ya previstas por cada una de las playas. También se puntuará el licitador que se comprometa a reparar y mantener los módulos de socorrismo, así como las torres, sillas y cartelería; realice campañas de educación ambiental y de hábitos saludables e instale pantallas digitales informativas en el exterior de los módulos.

En cuanto a la apertura del servicio, Silgar, la playa urbana con más afluencia de bañistas, contará con socorristas desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre de forma ininterrumpida, de lunes a domingo, de 12.00 a 20.00 horas. Del 1 de julio al 31 de agosto, se ampliará de 11.30 a 20.30. En Areas, Panadeira, Canelas y Montalvo, el servicio se abrirá el 1 de junio hasta el 14, en horario de 12.00 a 20.00 horas, los viernes, sábados y domingos. A partir del 15, habrá vigilancia durante toda la semana. En el resto de arenales, el servicio se prestará desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto, de 12.00 a 20.00 horas.

En cuanto al equipamiento, además de las embarcaciones, el servicio se reforzará con una moto para las tareas regulares de inspección, supervisión y control de los arenales, así como un vehículo de intervención para el traslado de personal en una emergencia. La dotación de material contempla un desfibrilador por módulo y deberán contar con una silla y muletas anfibias.