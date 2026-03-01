Recta final para sanear la orilla norte de la ría: la nueva depuradora entra en pruebas

En octubre de 2023, la empresa pública Acuaes, vinculada al Ministerio para la Transición Ecológica, iniciaba las obras de su ambicioso plan de saneamiento de la orilla norte de la ría de Pontevedra, en Sanxenxo y Poio. Casi treinta meses después, este proyecto de 23 millones de euros, entra en su recta final. Acuaes ya ultima la pieza clave de toda la red, la nueva depuradora, ampliada, de Paxariñas, y en verano comenzarán las pruebas y ensayos de su funcionamiento. El objetivo es que toda la red, que incluye también nuevos bombeos y colectores a lo largo de la costa, esté en servicio a finales de este año o principios de 2027.

Hace meses que se completó otro de los ejes del proyecto, el nuevo emisario submarino de Montalvo. Junto a la depuradora, son dos de las actuaciones de mayor envergadura de un plan destinado a duplicar la capacidad actual de tratamiento de aguas residuales, para llegar a los 98.417 habitantes, casi el doble que ahora, que apenas se llega a 57.000, insuficiente para atender la demanda estival.

Sanxenxo y Poio suman unos 35.000 habitantes, pero en verano se multiplica la población en la orilla norte y se ronda esa barrera de los cien mil habitantes. Hasta ahora «los sistemas de saneamiento de Sanxenxo y Poio, en la zona de Raxó-Samieira, presentan déficits que se acentúan por la elevada ocupación poblacional en época estival. Las áreas de Raxó, Samieira y A Granxa tienen un sistema de colectores que recogen las aguas residuales y las vierten al mar a través de emisario submarino sin tratamiento previo».

Por su parte la depuradora de Paxariñas (Sanxenxo) estaba «al límite de su capacidad en época estival» y vertía al mar a través de un emisario submarino de dos kilómetros que también estaba al límite de su capacidad hidráulica, además de presentar deficiencias que provocaban pérdidas «en un punto intermedio a mil metros de la costa».

El nuevo emisario, de 1.282 metros de longitud, tiene unos 600 metros iniciales enterrado hasta alcanzar una profundidad de 10-12 metros, y el resto está apoyado sobre el fondo con lastres de hormigón. El tramo difusor tiene 107 metros y la descarga se realiza aproximadamente a 20 metros de profundidad.

Además de esas grandes obras, se ejecutó la nueva estación de bombeo e impulsión de A Granxa y Raxó, en el límite de Sanxenxo y Poio y otras actuaciones eran el nuevo colector en Areas, bombeo e impulsión de Areas, sustitución del equipamiento de los bombeos del puerto de Sanxenxo y Espiñeiro y sustitución del colector general de Portonovo.

El objetivo es que toda la ría de Pontevedra esté completamente saneada en cuestión de meses, y completará los trabajos, por más de 30 millones de euros, ejecutados en los últimos años por la Xunta en la orilla sur, si bien aún restan actuaciones como mejorar el bombeo de Cocheras, en Lourizán o decidir si se amplía la depuradora de Praceres. En paralelo a aquellos proyectos, Augas de Galicia tiene en ejecución el nuevo colector de margen del río Lameira, en Marín, en obras desde hace meses y que la Xunta espera terminar este año, y ya adjudicó las obras de un depósito de retención o tanque de tormentas en A Seca con el horizonte de 2027 para completar el saneamiento de la ría.

La actuación de Acuaes fue declarada de interés general del Estado. En las obras de ampliación de la depuradora se seleccionó a la UTE Persa Medioambiente-Copasa, por un importe de 19.554.641 euros y un plazo de 31 meses (24 meses para la ejecución de las obras y 6 de puesta en marcha). Para el del emisario submarino la elegida fue la UTE Seranco-Obras Marítimas y Submarinas por 3.720.203 euros.

Buena parte de los fondos deben ser sufragados por los concellos implicados. La actuación es cofinanciada en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Feder 2014-2020. La otra mitad la adelanta Acuaes pero debe ser devuelta por Sanxenxo (el 65%) y Poio (el 35% restante) en un plazo de 25 años. Además, cabe la posibilidad de que se revisen estas cifras en el futuro ante el constante aumento de precios del material de construcción.

La ampliación de la planta de Paxariñas consistió en la incorporación de un nuevo pretratamiento con cuatro líneas de tamizado y desarenado-desengrasado, un tratamiento biológico y decantación secundaria con cuatro líneas y un sistema de desinfección del agua tratada mediante ultravioleta, además de una nueva línea de fangos mediante espesamiento y deshidratación.

Asimismo se incluyen nuevas estaciones de bombeo e impulsión en Raxó y Areas, y la remodelación de las de Sanxenxo y Espiñeiro, en Portonovo, donde fue necesario cortar el tráfico en el acceso a la localidad. También se amplían diferentes tramos de la red de colectores e impulsiones que permiten conectar estos bombeos con la nueva depuradora.