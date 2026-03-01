Entroido
Portonovo pudo enterrar a la Sardiña diez días después
La lluvia frustró el Enterro da Sardiña en el día señalado, el Miércoles de Ceniza, pero finalmente Portonovo puso celebrar ayer este tradicional acto de cierre de su entroido, diez jornadas más tarde, después de la multitudinaria «Festa do Jato» del pasado día 21. La comitiva de la Sardiña salió de la marquesina de Portonovo y recorrió diferentes calles en medio de llantos y lamentos, hasta llegar al recinto portuario, lugar en el que se procedió a su incineración, todo organizado por la Asociación Comisión de Festas San Cristóbal de Portonovo y el Concello.
