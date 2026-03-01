Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comercios vigueses con historia: Arjeriz
Nueva visita del PP a la rúa do Santo

El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha visitado la zona de la rúa do Santo, en Lourizán, donde los vecinos continúan sufriendo graves problemas de inundaciones «sin que el gobierno municipal haya ofrecido una solución definitiva tras años de quejas».

