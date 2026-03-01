Moldes responde a las quejas por el deterioro de A Caeira y anuncia una batería de obras

Desde hace meses, sobre todo a raíz del desvío del tráfico por A Caeira por las obras de la PO-308 en A Barca, se suceden las quejas vecinales por el deterioro de las calles del barrio, unas quejas de las que ya se hizo eco en varias ocasiones la oposición municipal. Ahora, el alcalde de Poio, Ángel Moldes, responde a este malestar con el anuncio de una batería de obras en A Caeira y Boavista, con cuyos vecinos se reunirá el próximos día 5, a las 20.00 horas, en el Casino. En el encuentro se «informará del plan integral de movilidad y servicios previstos para mejorar la calidad de vida de las personas residentes en la zona».

Moldes señala que el objetivo de este encuentro es explicar con detalle el cronograma y los proyectos con los que cuenta el gobierno local en esta zona de San Salvador. Entre los proyectos inminentes se incluye la mejora del entorno de las calles Río Sil, Río Umia y Río Oitavén, que se incluirá en el Plan +Provincia y que prevé una inversión de 800.000 euros y «que solucionará los problemas de pavimentos deteriorados y deficiencias en la accesibilidad. Además, se pondrá en valor el espacio infantil y deportivo».

También se dará cuenta de los proyectos incluidos en el contrato del agua, en proceso de licitación, y que incluye inversiones en las calles Illa de Ons, Illa de Tambo, Río Miño y San Antoniño. Estas actuaciones «no solo mejorará los servicios básicos, con la instalación de redes de saneamiento, abastecimiento y pluviales, sino que también incluyen reposición del firme y aceras».

Además se informará de las actuaciones realizadas en convenio con Zoe Home y el Club de Tenis de Poio para mejorar el saneamiento y pluviales en A Caeira y Boavista, con una inversión de 72.026,00 euros.

«Es fundamental que los vecinos conozcan el proyecto y que puedan encontrar respuesta a todas las dudas que puedan surgir», explica el alcalde.