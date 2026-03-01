El marisqueo en el fondo de la ría regresa mañana a la actividad

Los mariscadores del fondo de la ría de Pontevedra regresarán a la actividad extractiva mañana lunes, 2 de marzo, tras un parón de un mes y medio para propiciar la recuperación de la almeja.

En días previos los únicos trabajos que se llevaron a cabo fueron, básicamente, para retirar troncos, ramas, montones de hojas y otros restos que las mareas fueron dejando tras la cadena de borrascas y temporales que tanto están afectando. Una de las principales consecuencias del mal tiempo ha sido la bajada en la salinidad de las aguas, que provoca la mortalidad de la almeja, así como el mar de fondo, que le impide volver a enterrarse, por eso se desaconseja mariscar durante esos días en concreto.

Recuperada en parte la salinidad de la ría y también realizada la limpieza de algas para que la almeja no se asfixie, la jornada de lunes será decisiva para conocer la situación actual. Las tres cofradías faenarán. El patrón mayor de la de San Telmo, César Rodríguez, llama a la prudencia. «La cosa no está para echar cohetes, pero lo que hemos visto en las catas es que no toda la almeja está muerta, lo que nos da alguna esperanza. El lunes veremos qué no espera», resume.

En el sector reviven la preocupación del invierno de 2023-24, que obligó a parar la actividad y a raíz de lo cual la almeja nunca se acabó de recuperar, ni en cantidad ni en tamaño.