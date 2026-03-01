Entroido
Marín celebra hoy el desfile de Carnaval que tuvo que aplazar el día 15
Marín afronta hoy domingo un intenso día en el que acogerá, durante todo el día, en el Pabellón de A Raña, el Galicia Dance Tour con la Liga de Hip Hop y el Trofeo de Baile Deportivo, con la presencia de casi 700 bailarines. Además, se celebra la V Carreira do Truco que organizan los comerciantes de Seixo y que se tuvo que aplazar en su día por la lluvia,
Pero la gran cita llega a las 17.00 horas con el gran desfile de Entroido, previsto para el pasado día 15 y que también se suspendió por el mal tiempo. Desde la praza do Regueiro, recorre la avenida de Ourense, la plaza de España, Almuíña, Jame Janer, Concepción Arenal y final en el Parque Eguren, con la entrega de premios
Cuntis también celebra hoy el desfile de disfraces, igualmente aplazado. La comitiva partirá a las 11:00 horas desde el Pabellón Municipal, con el siguiente recorrido: rúa Pedro Campos, Circunvalación Don Aurelio, rúa da Presiña, rúa do Balneario y rúa Bernardo Sagasta, para regresar de nuevo por la Circunvalación Don Aurelio hasta el pabellón. El certamen repartirá un importe máximo de 3.000 euros en premios.
Poio también optó por este domingo para su desfile, suspendido por la lluvia. Da comienzo a las 12.00 horas desde la Biblioteca Municipal de Poio y se repartirán 4.820 euros entre los ganadores en las categorías individual, parejas y grupos.
