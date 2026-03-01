Se licita un edificio polivalente y las nuevas piscinas por 653.000 euros

El Concello de Cuntis ha abierto el proceso para ejecutar el proyecto de piscinas municipales descubiertas y el edificio polivalente, con un presupuesto de 652.762,94 euros. El gobierno local afirma que con este trámite «se da cumplimiento al convenio de la Zona Termal y a la sentencia judicial que obliga al traslado de las actuales instalaciones (que se encuentran en precario), garantizando así unas nuevas piscinas en una parcela ubicada en el lugar de Campo».

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, valoró la importancia de esta licitación para el futuro del municipio. Según subrayó, «este proyecto es más que una nueva infraestructura; es una solución a un problema heredado, una apuesta clara por la modernización de nuestros servicios y una inversión que redundará en la capacidad de Cuntis para atraer y fijar población en el rural, dando servicio también a los municipios de nuestro entorno».

El futuro complejo, con doce meses de plazo de ejecución, incluirá dos piscinas descubiertas, una destinada a personas adultas y otra de uso infantil; un edificio polivalente y de servicios, desarrollado en una única planta baja que funcionará como servidor de las piscinas; vestuarios y control de acceso; cantina y espacios de ocio con terraza y almacén propio; y servicios médicos y técnicos, con una sala de primeros auxilios, cuarto de instalaciones generales de la piscina y almacén.

El Concello asegura que «el desarrollo de estas obras no tendrá repercusión en la estabilidad presupuestaria ni en la sostenibilidad financiera del Concello, ya que cuenta con la financiación por parte de la Diputación de Pontevedra». En concreto, según sus explicaciones, «los fondos se estructuran en dos aportaciones: 500.000 euros procedentes del Plan Provincia Extraordinaria (Plan Extra) 2025 y 152.762,94 euros con cargo al Plan de Obras y Servicios (Plan + Provincia) 2025».