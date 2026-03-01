Sector pesqueiro
Inicio do proxecto ‘Relevo Xeracional: O Futuro do Mar’
O IES Illa de Tambo, en Marín, acolleu a primeira sesión do proxecto ‘Relevo Xeracional: O Futuro do Mar’ no territorio do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ría de Pontevedra. Comenzaron así ás actividades previstas nos centros educativos da zona. A formación está destinada ao alumnado de 4º de ESO e ten como finalidade achegar a realidade actual do sector marítimo-pesqueiro galego á mocidade, dar a coñecer as opcións formativas existentes , specialmente a Formación Profesional Dual marítimo-pesqueira. Durante a sesión desenvolveuse unha actividade participativa que permitiu ao estudantado coñecer as saídas profesionais vinculadas ao mar, a evolución do sector cara a modelos máis tecnificados e sostibles e a importancia de garantir o relevo xeracional para asegurar a continuidade da actividade pesqueira.
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Menos de 900 euros/m2: la venta de pisos ocupados ilegalmente llega a Pontevedra
- Deshumidificadores al rescate
- Localizan en Caldas el cadáver de un hombre que salió a pasear por el monte Xiabre
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje
- Domingo colorido en Sanxenxo con el desfile de Carnaval
- «Ha bajado hasta doce euros el kilo»
- Una app le salva la vida en Cuntis: «Me avisó de que mi marido había colisionado»