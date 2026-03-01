La Guardia Civil instruye a alumnos del colegio de Riomaior

Un total de 26 alumnos de Quinto y Sexto cursos de Primaria del Centro de Educación Primaria Plurilingüe de Riomaior, en el municipio de Vilaboa, recibieron dos conferencias por parte de un componente del Plan Director de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, en la que se impartieron los temas de Protección de la Naturaleza y TRIC (Tecnologías de la Relación, la información y la Comunicación).