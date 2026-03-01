Gala por Palestina en el Teatro Principal

El Teatro Principal acogerá el próximo 4 de marzo, a las 20.00 horas, la gala solidaria «Cultura contra a Barbarie. Gala Solidaria por Palestina», un evento organizado por Pallasos en Rebeldía en colaboración con el Concello de Pontevedra, con la participación de Culturactiva y del colectivo Pontevedra por Palestina, que reunirá a destacadas figuras del panorama cultural gallego.