Fallece Paulino Martín, mito del balonmano

Uno de los mitos del balonmano pontevedrés del siglo XX, Paulino Martín Otero, falleció esta semana a los 88 años de edad. El funeral del que fue una figura clave en la ciudad como profesor del Colegio Atlántico y como entrenador de la Sociedad Deportiva Teucro, Saint Patrick, Sagrado Corazón o Enxoval se celebró ayer en San José.

