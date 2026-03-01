Éxitos del Imua Paddle Surf Aguete
La delegación del Imua Paddle Surf Club Aguete vivió una velada inolvidable en la Gala Anual de la Federación Española de Surfing, celebrada en Madrid, cosechando un impresionante palmarés que confirma a la entidad que preside Guillermo Roca como uno de los viveros más importantes de España en deportes de deslizamiento.
- «Si no lo tienen en la Gallega, no existe»
- Menos de 900 euros/m2: la venta de pisos ocupados ilegalmente llega a Pontevedra
- Deshumidificadores al rescate
- Localizan en Caldas el cadáver de un hombre que salió a pasear por el monte Xiabre
- Empieza el despliegue de los contenedores grises en Pontevedra con un llamamiento al reciclaje
- Domingo colorido en Sanxenxo con el desfile de Carnaval
- «Ha bajado hasta doce euros el kilo»
- Una app le salva la vida en Cuntis: «Me avisó de que mi marido había colisionado»