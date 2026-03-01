Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Israel ataca IránEl milagro de la doctora QuirogaCelta - LyonComercios vigueses con historia: ArjerizSalarios en Galicia
instagramlinkedin

Éxitos del Imua Paddle Surf Aguete

La delegación del Imua Paddle Surf Club Aguete vivió una velada inolvidable en la Gala Anual de la Federación Española de Surfing, celebrada en Madrid, cosechando un impresionante palmarés que confirma a la entidad que preside Guillermo Roca como uno de los viveros más importantes de España en deportes de deslizamiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents