La escuela de educadores y padres regresa a la UNED

La UNED en Pontevedra celebrará una nueva edición de su programa formativo «Escuela de padres y educadores: cómo educar en base al amor, la empatía y la aceptación incondicional», una actividad del Departamento de Extensión Universitaria y Actividades Culturales diseñada para ofrecer a familias y profesionales de la educación herramientas prácticas y reflexivas que favorezcan relaciones afectivas y emocionalmente saludables.

La actividad se desarrollará en formato íntegramente online, con sesiones que se celebrarán en directo y permanecerán accesibles en diferido, entre el 4 de marzo y el 6 de mayo, con una duración de 14 horas lectivas y una certificación de 0,5 créditos ECTS para quienes cumplan los requisitos de asistencia.El curso está dirigido por Raúl González Fernández, profesor de la Facultad de Educación de la UNED, y coordinado por Rafael Cotelo Pazos, responsable del Departamento de Extensión Universitaria y Actividades Culturales de la UNED en Pontevedra. La impartición de las sesiones corre a cargo de Santiago García Rey. El objetivo es impulsar un cambio de mirada en las prácticas educativas, alejándose de modelos autoritarios basados en la imposición y el castigo, y promoviendo en su lugar relaciones de confianza, escucha activa y acompañamiento emocional.