La Diputación participa en la Feria Internacional de Turismo de Berlín

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, encabeza la delegación del organismo provincial en la Feria Internacional de Viajes y Turismo ITB de Berlín, uno de los encuentros más importantes de la industria turística a nivel mundial, que se celebra entre el 3 y el 5 de marzo en la capital de Alemania y al que la Diputación asiste por vez primera en su historia con un puesto propio.

Turismo Rías Baixas llevará a cabo en esta cita, que en 2026 celebra su 60 aniversario, acciones de promoción que incluyen reuniones profesionales, difusión de materiales y atención directa a operadores y medios de comunicación. La participación de la Diputación en la feria ITB de Berlín tiene por objetivos presentar la oferta turística de la provincia a operadores internacionales, agencias de viajes, líneas aéreas y medios especializados, consolidando la posición de las Rías Baixas en el mercado alemán, estratégico para Galicia, y ampliando la red de contactos con profesionales del sector. Además, el puesto propio del organismo provincial se integrará en el stand institucional de Turespaña, favoreciendo el retorno mediático y el posicionamiento de la marca a nivel internacional.

La asistencia a la ITB forma parte del calendario de ferias internacionales con las que la Diputación busca impulsar la internacionalización del destino Rías Baixas. Tras su paso por la BTL de Lisboa, a donde volvió después de 20 años sin tener presencia, el organismo dispondrá de un puesto por vez primera en la feria de productos ecológicos y de turismo Biocultura-Ecoturismo de A Coruña. Además, Rías Baixas también se promocionará en la Feria Internacional de Turismo Expovacaciones en Barakaldo (Bizcaia), en Turexpo (Silleda), en el Salón Náutico Internacional de Southampton y en la WTM de Londres (Reino Unido), en Xantar (Ourense), en la Feria Internacional de Turismo de Interior Intur (Valladolid) y en el Salón Internacional de Congresos y Reuniones IBTM (Barcelona).